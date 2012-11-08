默克尔警告英国不要退出欧盟

德国总理默克尔周三警告英国不要背弃欧洲，并敦促英国首相卡梅伦与她合作，以免本月稍晚的欧盟预算谈判陷入僵局。各国领导在伦敦会晤，努力消除关於欧盟1万亿欧元(1.28万亿美元)预算的分歧。卡梅伦威胁要否决所有他认为不符合英国利益的协议，称提高欧盟预算的计划“荒唐可笑”。路透