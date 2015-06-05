默克尔称或有必要变更欧盟条约以留住英国--BBC报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦6月4日 - 英国广播公司(BBC)周四引述德国总理默克尔的话表示，欧盟领袖可能必须考虑改变欧盟条约，以便在英国举行是否退出欧盟公投前，进行英国所要求的改革。
英国首相卡梅伦已承诺，在2017年底针对是否退出欧盟进行公投前，将重新协商英国与欧盟的关系。他已表示有必要变更条约，以完成改革。
“如果确有必要，那么我们必须加以考虑，”BBC引述默克尔在一项访问中的话表示，当时默克尔被问及是否应变更欧盟条约，以满足英国对欧盟改革的要求。
默克尔也称，她可以支持卡梅伦所要求的部分变更，而且以前通过动用退出欧盟的选择权，也找到了一些解决方案。
“我乐观认为，如果大家都有那种要求，我们一定能找到解决之道，”她表示，“不应为这个问题寝食难安，而是应做好份内的工作，为英国继续留在欧盟创造所需的先决条件。”
默克尔过去几年对变更条约的想法一直表示支持，希望藉此让欧元区国家更密切整合，但德国官员私下表示，其他欧元区国家的意愿不高，使得变更条约的想法不切实际。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。