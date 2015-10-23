默克尔称希望与乌克兰和俄罗斯保持良好经济关系

路透柏林10月23日 - 德国总理默克尔称，欧盟与乌克兰达成的自由贸易协定并不是针对俄罗斯，德国希望与乌克兰和俄罗斯保持良好的经济关系。

“这个自由贸易协定并非针对俄罗斯，”默克尔周五在柏林举行的德国-乌克兰经济会议上说道。

“相反，我们希望乌克兰与欧盟、德国有良好的经济关系，同时也希望与俄罗斯有良好的经济关系。”

默克尔敦促乌克兰继续进行经济改革，应对腐败问题，降低寡头们的影响力，并称如果条件合适，德国企业准备好对乌克兰进行投资。

乌克兰总理亚采纽克表示，乌克兰经济近几个月开始出现一些正面迹象，但称乌克兰在实施改革上需要德国的帮助。（完）