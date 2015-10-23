默克尔称希望与乌克兰和俄罗斯保持良好经济关系

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林10月23日 - 德国总理默克尔称，欧盟与乌克兰达成的自由贸易协定并不是针对俄罗斯，德国希望与乌克兰和俄罗斯保持良好的经济关系。
“这个自由贸易协定并非针对俄罗斯，”默克尔周五在柏林举行的德国-乌克兰经济会议上说道。
“相反，我们希望乌克兰与欧盟、德国有良好的经济关系，同时也希望与俄罗斯有良好的经济关系。”
默克尔敦促乌克兰继续进行经济改革，应对腐败问题，降低寡头们的影响力，并称如果条件合适，德国企业准备好对乌克兰进行投资。
乌克兰总理亚采纽克表示，乌克兰经济近几个月开始出现一些正面迹象，但称乌克兰在实施改革上需要德国的帮助。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。