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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 09:03 BJT

德国总理默克尔反对美国单方面征收进口关税

路透柏林2月6日 - 德国总理默克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。

“我们没有揣测的理由。我们必须观察美国政府作为，再来决定是否要做出回应，”默克尔被问及美国总统特朗普威胁要对进口课征关税时表示。

“我常说我支持多边主义及共同贸易协定。我相信我们成功度过了金融及银行业危机，是因为我们在20国集团(G20)一起做出回应。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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