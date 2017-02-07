德国总理默克尔反对美国单方面征收进口关税

路透柏林2月6日 - 德国总理默克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。

“我常说我支持多边主义及共同贸易协定。我相信我们成功度过了金融及银行业危机，是因为我们在20国集团(G20)一起做出回应。”(完)