德国总理默克尔反对美国单方面征收进口关税

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透柏林2月6日 - 德国总理默克尔周一表示，她反对单边实施进口关税措施，她并称若美国新政府支持这类保护主义措施，德国将必须就如何回应做出决策。
“我们没有揣测的理由。我们必须观察美国政府作为，再来决定是否要做出回应，”默克尔被问及美国总统特朗普威胁要对进口课征关税时表示。
“我常说我支持多边主义及共同贸易协定。我相信我们成功度过了金融及银行业危机，是因为我们在20国集团(G20)一起做出回应。”(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。