默克尔轻松赢得德国大选 但面临棘手的组阁选择

* 默克尔的保守派有望取得1990年以来的最好选举结果

* 默克尔有机会获得绝对多数

* 如果仅获得微弱多数，可能令其第三个任期困难重重

路透9月23日 - 德国总理默克尔在周日的大选中赢得全面的个人胜利，但其所在的保守党派似乎距离独自掌权所需的选票还差一些，可能不得不说服左翼党派加入联合政府。

据不完全统计，默克尔的保守党派获得42%选票，这是1990年德国统一以来的最高支持率，表明选民明确认可默克尔在欧元区危机期间所显示的稳健领导力。

上述结果预示持中右立场的默克尔有望在德国下议院取得绝对多数地位，此前只有西德首任总理阿登纳(Konrad Adenauer)在1957年做到这点。

“这是非常出色的结果，”默克尔对欢呼的人群表示，“共同努力，我们将竭尽所能，让德国的下一个四年成为成功的四年。”

如果她想单独执政--这种可能性看起来不大，只能凭借微弱多数执政，有可能因自己所在基督教民主党(CDU)及合作党派基督教社会联盟内部欧洲怀疑派的倒戈而寸步难行。

另一个选择是与中左翼的社会民主党重新组成“大联合政府”，后者以25.5%的得票率被甩在第二位，为战后以来第二差的选战成绩。前德国财政部长史坦布律克(Peer Steinbrueck)在竞选中频频失言，从来没有对默克尔构成威胁。

调查表明，德国公众将会欢迎左-右翼联合执政，德国的欧洲盟友们也抱同样立场，希望社会民主党或许可以软化一下默克尔坚决要求困境中的成员国紧缩财政的做法。

但社会民主党在2005-2009年梅克尔的第一个任期内与之结盟，使自己丧失了数以百万计的支持者，这一回的态度较为谨慎。

“我们不会自动加入大联合政府，”社会民主党主席Sigmar Gabriel说。“重要的是政策。”

**组建联合政府存在困难**

尽管在选举中取得了辉煌的胜利，但默克尔第三个任期的工作不会一帆风顺。

如果她试图单独执政，那么将难以在议会推动立法，尤其是社会民主党和绿党等左翼党派主导的上院。

“鉴于德国未来将要面临的挑战，多数(联合政府)将有利德国和欧洲，”ING分析师Carsten Brzeski表示。

然而，组建“大联合政府”也存在困难。

与社会民主党的协商将持续数月，默克尔可能必须放弃对财政部长等关键内阁职位的掌控，并接受社会民主党的政策，比如最低薪资和提高对高收入者征税，而默克尔在竞选时反对这些举措。

如果社会民主党拒绝再次拥立她，默克尔可能把目光转向绿党，尽管这样的结盟可能更让人担忧。

不论最后组成什么样的政府，她的新任期都充满了重大挑战，其中包括：完成从核能到再生能源的复杂转变、为一个备受衰退和高失业困扰的欧元区制订愿景、并且避开日益迫近的人口危机。

“如果她不得不对社会民主党有关最低薪资和其它就业市场监管方面的要求作出让步，德国的就业奇迹可能在几年内逐渐消失，”贝伦贝格银行经济学家Holger Schmieding说。

法国总统府表示，奥朗德总统迅速致电祝贺默克尔竞选胜利，并邀请她在新政府组建完毕后访问法国。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)承诺，德国政府将为帮助欧元区摆脱危机尽自己的一份力。朔伊布勒来自梅克尔领导的基督教民主党。

“我们将继续在确保稳定和促进增长方面起发挥可靠的作用。我们将继续与欧洲站在一起，”朔伊布勒表示，他在德国应对欧元区债务危机过程中发挥了重要影响力。(完)