默克尔访华或提及人民币汇率问题--官员

路透柏林8月28日电---德国一高层官员周二表示,德国总理默克尔在本周访华时,或提及人民币汇率弹性的问题.

该官员在政府简布会上表示,"我们不能排除讨论汇率弹性的可能."

这位要求匿名的官员还补充称,在中国投资者经历希腊债务重组亏损後,需要说服中国欧元区是安全投资之地.

其表示,意大利和西班牙债券利率处於高位,从而对中国投资者具有吸引力.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。