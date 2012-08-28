默克尔访华或提及人民币汇率问题--官员

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透柏林8月28日电---德国一高层官员周二表示,德国总理默克尔在本周访华时,或提及人民币汇率弹性的问题.
该官员在政府简布会上表示,"我们不能排除讨论汇率弹性的可能."
这位要求匿名的官员还补充称,在中国投资者经历希腊债务重组亏损後,需要说服中国欧元区是安全投资之地.
其表示,意大利和西班牙债券利率处於高位,从而对中国投资者具有吸引力.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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