默克尔警告俄罗斯：若不改弦更张则将招致严重后果

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透柏林3月13日 - 德国总理默克尔周四表示，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，则将面临“严重的”政治及经济伤害。
“女士们先生们，若俄罗斯持续朝过去几周来的方向推进，则不只会对乌克兰造成灾难，”她在国会发表演说时指出，这是这场危机发生以来她所使用过最严峻的辞令。
“不只有我们、俄罗斯的邻国也将会把该国视为威胁。这不仅仅会改变欧盟与俄罗斯的关系，这也会对俄罗斯在经济上及政治上造成重大伤害。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：