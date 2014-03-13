默克尔警告俄罗斯：若不改弦更张则将招致严重后果

路透柏林3月13日 - 德国总理默克尔周四表示，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，则将面临“严重的”政治及经济伤害。

“女士们先生们，若俄罗斯持续朝过去几周来的方向推进，则不只会对乌克兰造成灾难，”她在国会发表演说时指出，这是这场危机发生以来她所使用过最严峻的辞令。

“不只有我们、俄罗斯的邻国也将会把该国视为威胁。这不仅仅会改变欧盟与俄罗斯的关系，这也会对俄罗斯在经济上及政治上造成重大伤害。”(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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