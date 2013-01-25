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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 11:27 BJT

默克尔称日本加速印钞引发货币战担忧

德国总理默克尔周四在达沃斯世界经济论坛上指出，日本央行最近加速印钞，引发货币战担忧。默克尔称德国的观点是：央行不是用来收拾糟糕政治决定烂摊子的，也不是为了解决竞争力不足的问题。路透
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