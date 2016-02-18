美银美林对美联储今年升息次数的预期降至两次

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月17日 - 美银美林周三下调对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息次数的预测，从之前预计的三到四次降至两次，原因是最近市场动荡。
该行全球经济分析师Ethan Harris称第一次升息可能在2016年上半年，第二次升息要到12月才会进行。
“由于最近市场不稳定，我们预计他们会等到12月才进行第二次升息，而不会在9月和12月都升息，”他在周三公布的一份研究报告中称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。