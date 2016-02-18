美银美林对美联储今年升息次数的预期降至两次

路透纽约2月17日 - 美银美林周三下调对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息次数的预测，从之前预计的三到四次降至两次，原因是最近市场动荡。

该行全球经济分析师Ethan Harris称第一次升息可能在2016年上半年，第二次升息要到12月才会进行。

“由于最近市场不稳定，我们预计他们会等到12月才进行第二次升息，而不会在9月和12月都升息，”他在周三公布的一份研究报告中称。(完)