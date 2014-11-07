独家：美林数名资深经纪人相继离职 引起美银高管关注--消息

路透纽约11月6日 - 三名知情消息人士对路透称，最近几周美国银行(BAC.N)旗下美林理财部门的数位知名经纪人相继离职，引起公司高管关注，他们要求业务主管John Thiel对这些人的离职做出解释。

这些离职经纪人中包括业绩在全公司数一数二的Brian和Tim Brice，他俩在底特律管理约45亿美元的客户资产，他们的父亲以前也是美林员工。这对兄弟在美林工作了数十年，今年9月跳槽去了摩根士丹利。

有23年行业经验的Raymond George亦在10月辞职加入摩根士丹利。在美林工作逾40年的Eugene Montoya则在9月离职，转投Wells Fargo Advisors。

Brice兄弟通过摩根士丹利言人拒绝回应置评要求。路透记者致电George寻求回应没有得到答复，摩根士丹利发言人拒绝对他离开美林置评。Montoya则没有回覆电话和电子邮件的置评要求。

消息人士称，美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)和副董事长David Darnell都要求Thiel对这些人的离职作出解释。

Darnell通过电邮声明对路透表示，“我们在每个领域都长期处于领先地位，已经习惯了他人的暗箭中伤，但美林用卓越的工作回报客户和股东，John (Thiel)在做的事情符合我和莫尼汉对他的要求。”

路透记者两次致电Thiel寻求置评都没有得到回复。

美林理财部门发言人David Walker在邮件声明中对路透表示，“事实上，目前的顾问流失水平处于历史低位，我们的业务从未像现在这样强大。我们的业绩无论以哪种标准衡量，都说明我们在朝正确的方向前进。”

这些经纪人离开的原因还不清楚。他们在该行多达14,000人的经纪人队伍中所占比例相对较小。

虽然美林表示，第三季想办法净增了155名经纪人，但消息人士称该行最近几周离开的经纪人数量超过了新聘请的人数。一位消息人士透露，在10月的一周，有13名经纪人离开，却只有一人加入。

两位知情消息人士补充道，不少离开的经纪人大多数职业生涯都是在美林度过的，而第三季新入职人员中有三分之二是参加过美林培训计划、毫无经验的生手。理财业务的收入相对稳定，因此成为华尔街银行业者力图扩大、或至少维持员工规模的少数业务领域之一。

还有一名消息人士指出，在资产规模为25万美元或以上的客户中，美林第三季流失的客户数多于新增客户数。Walker称，该行今年迄今资产规模达到100万美元的客户数量出现净增加。但他不愿提供第三季资产25万美元或以上客户的数据。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 白云)

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