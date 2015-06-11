综述：MERS疫情迫使韩国央行降息至纪录低位

2015年6月10日在韩国首尔明洞商业区拍到的戴口罩的游客们。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔6月11日 - 致命的中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发，迫使韩国央行周四降息。当局宣布新增14个MERS病例。

亚洲各地和韩国一样，对于MERS疫情非常担忧。香港化验了几十个疑似病例，迄今为止香港没有任何确诊病例。已有数以千计的游客取消了到韩国的旅游计划。

韩国迄今已有122例MERS，九人死亡，是沙特以外疫情最严重的国家。韩国疫情始于上个月，当时一名68岁韩国商人从中东把疫情带入韩国。

随后发生的传染都可以追踪到这名病人，而且都发生在医疗机构。

病例总数每天都在增加，韩国总统朴槿惠推迟了访美计划，以应对疫情。

韩国央行表示将不得不采取行动，降息25个基点，将利率下调至纪录低位1.50%。

韩国央行总裁李柱烈在媒体简布会上称，“我们决定今天采取先发制人的行动而降息，预防经济受中东呼吸综合征(MERS)的影响。”

经济决策者本已承受着刺激经济的压力，因全球需求疲弱及韩元走强已打压出口，而且抑制了消费者和企业的支出。

一个正面迹象是，韩国停课的学校和大学数量减少。

周四学校停课量从昨天的约2,700所降至2,431所，此前世界卫生组织(WHO)和韩国的联合专家团队建议学校不用停课，因为学校不太可能传播MERS。

“我们都需要把对于MERS的过度忧虑及心理面的退缩抛诸脑后，试着在下周恢复正常的日常生活，方可把这对经济造成的冲击降到最低，”韩国执政党新世界党党首金武星表示。

**香港拉高警报**

MERS首度于2012年在人体发现。据世界卫生组织(WHO)数据，目前MERS案例达1,271例，多数个案及至少448例相关死亡案例均发生在中东。

但民众对亚洲于2002-2003年间爆发的严重急性呼吸道症候群(SARS)记忆犹新，全球约有800人因此而丧生。

MERS比SARS更具致命性，但至少目前的传播力量比SARS要小得多。

卫生署卫生防护中心总监梁挺雄向传媒表示，截至昨日中午为止的33宗MERS怀疑个案之中，31宗经化验结果已证实呈阴性反应，2宗仍在化验，至今没有任何确诊个案。[nL3S0YX1BL]

香港政府周二宣布向韩国发出红色外游警示，并呼吁市民如无必要，应避免前往当地旅游及公干；新加坡航空公司也表示，将免收往返韩国机票的取消费，以及退款、改期或改道的行政费。

尽管存在上述担忧，但目前这场疫情中，韩国境外仅有一例病情报告，系一位韩国男性违反卫生当局的自愿隔离建议，搭乘飞机经香港至中国旅行。

韩国保健福祉部表示，新增感染病例当中，有一名孕妇是在急诊室受到传染的，这间急诊室与其他确诊病例有关联。

保健福祉部表示，因为怀孕的关系，这名孕妇能够接受的治疗方法较为有限，不过她的情况稳定。这名孕妇的父母之前也检测出MERS病毒呈阳性反应。(完)

(编译/审校 于春红/张涛/龚芳/陈宗琦/艾茂林/孙茉莉/郑茵)

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