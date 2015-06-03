香港《明报》：韩国MERS扩散恶化 应分享资讯共同抗疫

（6月3日社评）

中东呼吸综合症（MERS，俗称新SARS）在韩国扩散，疫情恶化，本港和内地都受连累。这是韩国后知后觉，轻忽MERS疫情，疏于防范的结果，但也有迹象显示韩国在改变态度，转而正视疫情。若韩国与其他国家及地区合作应对，减轻疫情危害，固然最理想；不过，本港无论如何都要坚持以最高标准，采取严厉措施应对MERS来犯。另外，本港要与世界卫生组织（WHO）紧密联系，掌握最新疫情，尽一切办法和努力，使13年前SARS的惨痛经历不会重演。

MERS约3年前首发于中东，未知是否已经成为中东的风土病，确诊个案大多在中东，主要是沙特阿拉伯（超过500宗）和阿联酋（超过60宗）。MERS传入韩国未及半个月，但是已经证实确诊25宗（到昨日的数字），病例数目成为全球第三高。短短时日，韩国确诊个案激增，主要是缺乏危机意识所致。例如已经确诊感染MERS、正在广东惠州治疗的韩国男子，他的父亲和姊姊都已确诊MERS，理应被列为主要接触者而须隔离观察，可是韩国当局没有这样做；该男子也已经发烧，医护人员只是建议他取消外出公干，男子却不听从，因此成为输出MERS的源头。

另外，带病来港的韩国男子，入境时涉嫌隐瞒接触过MERS确诊患者，但他接受韩国传媒访问时否认隐瞒，并表示在机场过关时没有被港口卫生人员问及MERS的事。此事各执一词，无法证明韩国男子是否讲真话。不过，他表示知道父亲确诊MERS，当地保健所吩咐他到医院检查，却因为当局未说情况严重或危险，他遂不了了之。由此可见，这名韩国男子带病来港之时，韩国从政府、专业医护人员到一般国民，对MERS的警觉和防范可说极其不足。

还有一个情况也反映韩国当局应对疫情缺乏经验。按本港当年处理SARS总结所得，其中一条是对疫情须有充分透明度，提供足够资讯让民衆清楚知道疫情处于什么状态。当局这样做有两个作用：首先是避免谣言传播而滋扰民心，其次是在社会上凝聚最大共识，然后步调一致地抗击疫症。可是，由于韩国当局忽视疫情，有关MERS在韩国的情况和资讯，其他国家地区所知不多。例如，本港要求韩国提供受影响医院的资料名单，但是未获理会；本港向韩国反馈MERS确诊个案接触者的资料，但是接触者返韩时无被截，再离韩也无被截，涉及的韩国男子就是再搭机来港才被发现和强制隔离观察。任何人与MERS确诊者接触，会成为高危人士，要观察两周确定是否受感染。不过，有关韩国男子搭机飞来飞去，若他确诊染疫而成为「超级播疫者」，将是区内的极大不幸。

韩国在疫情急速恶化之际，总统朴槿惠痛斥防疫应变不足，敦促官员全力遏止疫情扩散。看来，韩国方面正要开始采取积极措施，认真应对MERS疫情。以韩国的发展程度，只要他们认真对待是不难遏止MERS疫情。但是除了安内，韩国当局也应看到与国际社会合作应对疫情的重要，起码要提供资料给周边国家地区，让它们能够及早应对；否则的话，即使韩国遏止了扩散，其他地区却蔓延开来，对任何国家都不是好事。

本港历经SARS的惨痛教训，由政府、医护人员以至一般市民大衆，对SARS、MERS之类的疫症经常保持高度警觉，稍有风吹草动都会严肃对待。今次韩国男子带病经港，那些与该男子有密切接触的人，不论在航机上或跨境巴士上，本港很快就找到而实施隔离，连两名起初拒绝入隔离营的韩国女子也在强制下就范；迄昨被隔离的19人，暂未出现病征。对于这类可由空气传播的呼吸系统疫症，总结SARS的经验是宁可矫枉过正，我们也不能稍有怠忽。曾经到韩国交流的广华医院骨科医生就感到不适，虽然他对MERS快速测试的结果为阴性，但是在韩国不公开足够资料的情况下，港府宣布暂停到韩国作医学交流是恰当决定，因为这可避免无法预知的风险。

无论韩国怎么做，本港都要以最高防疫标准去应对MERS来袭。另外，韩国若改弦易辙，开始与国际社会衷诚合作对抗疫症，固然最理想；若韩国仍然囿于本位主义，不肯分享疫情资讯，则世卫组织应该尽早介入而要求韩国提供资料，并在掌握疫情资讯后向各国发放，联合各国之力全面遏止疫情扩散。另外，MERS出现3年以来，迄今并未研发出有效药物；若资讯流通之后，说不定会拓阔研发药物的空间，使MERS成为有药物可医治的疫症，不再那么可怕。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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