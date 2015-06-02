韩国报告两人死于MERS 为首次出现死亡病例

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔6月2日 - 韩国周二报告，有两人死于中东呼吸系统综合征(MERS)，为首次出现死亡情况，两周内已有25人受到感染。
韩国保健福祉部(卫生部)表示，与韩国首例MERS患者有接触的一位58岁妇女周一死于急性呼吸衰竭。另一名有肾病史、依靠呼吸机支持的71岁男子亦已经死亡。
保健福祉部周二宣布有新的确诊患者，感染人数上升至25人。根据欧洲疾病预防控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control)信息，目前韩国的感染人数已经排名第三，仅次于沙特阿拉伯和阿联酋。
中国上周也报告发现第一宗MERS病例，一名韩国人违反自愿居家隔离的规定飞往香港而后进入中国大陆，后检验结果呈阳性。
韩国有关当局正在考虑发布禁令，禁止处于隔离状态的将近700人去海外旅行。
世界卫生组织(WHO)上周表示，韩国尚没有出现持续性人际传播，不建议就此对旅客进行检查，或在韩国实施旅行及贸易方面的限制。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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