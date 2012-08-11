奥运田径赛场继续精彩不断

路透伦敦8月10日电---埃塞俄比亚选手德法尔（Meseret Defar）周五获得女子5000米金牌，其同胞迪巴巴（Tirunesh Dibaba）卫冕失败，也没能实现在本届奥运会上再次包揽女子长跑两枚金牌的梦想。在女子4×100米接力决赛中，美国队成功打破尘封27年的世界纪录。

德法尔超越了疲惫的迪巴巴，雅典奥运会之後时隔8年再次夺金。她挥舞着双臂冲过终点，兴奋地亲吻着运动杉上的宗教图案，倒在跑道上哭了起来。

迪巴巴在北京奥运上获得两枚金牌，并在本届奥运会田径比赛开赛第一天成功卫冕女子1000米冠军，她最终只摘得铜牌。

在肯尼亚名将鲁迪沙（David Rudisha）打破男子800米世界记录夺冠一天之後，奥林匹克体育馆内座无虚席，观众们有幸见证了由杰特尔（Carmelita Jeter）带领的美国队打破女子4X100米世界纪录夺金。

美国队的四名队员麦迪逊（Tianna Madison）、菲利克斯（Allyson Felix）、奈特（Bianca Knight）和杰特尔以40秒82的成绩夺冠，这也是美国队自1996年奥运会夺冠後第一次赢得该项目金牌，这个成绩也打破了1985年东德选手创造的世界纪录。

“这是一种解脱，这是一件高兴的事，这是全部。”女子200米奥运冠军菲利克斯告诉记者。

“这是我看到这支队伍最舒适的时刻，我们在大笑，我们在欢呼……我们从来没有这样过。”

在男子4×400米决赛中，美国队爆冷负于巴哈马，这也是巴哈马夺得的第一块男子田径项目奥运金牌。美国队之前没有队员晋级男子400米个人决赛。

场内观众的呼声震耳欲聋，最後一棒的巴哈马选手米勒（Ramon Miller）在最後50米成功超越美国选手泰勒（Angelo Taylor）。

法国人拉维莱涅（Renaud Lavillenie）在男子撑杆跳比赛中以5米97的成绩打破奥运会记录，获得金牌。同时，土耳其选手阿尔普特金（Asli Cakir Alptekin）获得女子1500米金牌，俄罗斯选手莱申科（Tatyana Lysenko）获得女子链球冠军。

迪巴巴黯然神伤

迪巴巴本希望能够像牙买加短跑选手博尔特一样的成为连续两届奥运会“双冠王”，然而最後直道的冲刺中，她的腿有点跟不上。在伦敦奥运会女子5000米决赛中，埃塞俄比亚的德法尔(Defar)以15分04秒25的成绩夺冠，肯尼亚选手切鲁伊约特(Vivian Cheruiyot)屈居亚军，迪巴巴获得铜牌。

“我今天不太满意。我抱了很大的希望，我的目标并不是铜牌，”迪巴巴说，她在万米中的最後一圈精彩冲刺没有再次上演。

“我有些失望，但是我并不伤心，怎麽说我还拿到了一枚奖牌。”

女子1500米决赛中，发生了戏剧性的一幕，运气欠佳的美国人乌塞尼(Morgan Uceny)自去年大邱世锦赛後，又一次在世界级大赛的决赛中摔倒，未能完成比赛。

乌塞尼在最後一圈铃声敲响後不久不慎摔倒，又一次输给了坏运气，摔倒後的乌塞尼懊恼不已，跪在地上躬着背不断用拳头锤击跑道，直到比赛结束。

然而，却没有一位对手过来安慰她。

土耳其选手最终包揽金银牌，获得金牌的爱普新(Alptekin)曾因为在2004年的一次药检中呈阳性而被禁赛2年，她最终在这项充满战术的比赛中击败了同胞布鲁特(Gamze Bulut)而摘金。

博尔特难得休息

在称自己是“活着的传奇”的一天之後，博尔特获得了宝贵的休息机会，男子4x100米接力卫冕冠军和世界纪录保持者牙买加队，在没有这位男子100米、200米双料冠军的情况下，依然轻松晋级决赛。

100米、200米银牌得主布雷克(Yohan Blake)担当第三棒，Kemar Bailey-Cole担任最後一棒。

周六进行的决赛中博尔特将返回赛场代替Bailey-Cole担任牙买加队的最後一棒，他将向他在伦敦奥运会的第三枚金牌，以及连续两届奥运会的第6枚金牌发起冲击。

由男子100米铜牌得主加特林(Justin Gatlin)担任最後一棒的美国队同样轻松晋级，他们的成绩为37秒38，比牙买加队快了百分之一秒。

四年前北京奥运会上，男子4x100米接力预赛中，美国队的第二棒巴顿(Darvis Patton)在把接力棒交给盖伊(Tyson Gay)时不慎掉棒，该队爆冷无缘决赛。

南非“刀锋战士”皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius)向他的第一届奥运会说再见时没有拿走一枚童话般的奖牌，他不久後将继续参加伦敦残奥会。

预赛中未能完成比赛、但靠申诉成功进入决赛的南非队，在男子4x400米接力决赛的八支队伍中排名垫底。

“这所有的经历都是惊人的，参加奥运会的决赛是我从来都不敢想象的，”双下肢截肢的皮斯托瑞斯说，伦敦奥运会上他进入了个人400米的半决赛，周五在决赛中担任了南非队的第4棒。

男子撑杆跳高决赛中，法国名将拉维莱涅( Lavillenie)获得金牌，继欧洲冠军之後又增加了奥运会冠军的头衔。德国选手奥拓(Bjorn Otto)和霍泽德普(Holzdeppe)分获银牌和铜牌。

俄罗斯世界冠军莱申科(Lysenko)以78米18打破世界纪录的成绩获得了女子链球的金牌，她曾经因为服用禁药被禁赛2年而未能参加2008年北京奥运会。(完)

编译：逯璐/陈昭 发稿：王燕焜

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