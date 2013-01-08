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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 8日 星期二 09:51 BJT

梅西连续四年加冕金球奖

2012年国际足联金球奖周一揭晓，年仅25岁的阿根廷球星里奥内尔·梅西史无前例地连续第四年获得该奖项。这位巴萨前锋在2012年共打入91粒进球，创造了新的历史记录。C罗与伊涅斯塔分获第二三，西班牙国家队主教练博斯克力压穆里尼奥与瓜迪奥拉，首次获封年度最佳教练。路透
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