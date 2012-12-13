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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 09:02 BJT

梅西再进两球 巴萨国王杯2-0胜科尔多瓦

周三西班牙国王杯16强战首回合打响，巴萨客场2-0击败科尔多瓦，梅西在第11、74分钟各入一球，个人2012进球纪录改写为88，这位巴萨头号球星周日打破了德国昔日巨星盖德·穆勒在1972年创下的85球纪录；而在国王杯另一场比赛中皇家马德里客场1-2负塞尔塔，C罗进球为皇马扳回一分。路透

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