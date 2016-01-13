大都会人寿保险计划分拆美国零售业务

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月12日 - 美国最大寿险公司--大都会人寿保险公司(MET.N)表示，计划剥离大部分美国零售业务。
该公司表示，正在评估首次公开发行(IPO)、分拆或出售等措施。
“美国零售业务在系统性重要金融机构的旗下，可能面临更高的资本要求，这可能使其处于十分不利的竞争中，”该公司执行长Steven Kandarian在一则声明中说。
拆分后的新公司将不再包含一些美国零售业务，包括人寿保险封闭业务及财险子公司。执行副总裁Eric Steigerwalt将掌管新公司。
大都会人寿保险公司还称，上述新业务将占到该公司营业利润的20%左右，同时占该公司美国零售业务营业利润的50%。
美国零售业务其他部分仍将留在公司。
该公司股价周二盘后上涨8%至45.06美元，2015年全年下跌11%左右。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。