大都会人寿保险计划分拆美国零售业务

路透1月12日 - 美国最大寿险公司--大都会人寿保险公司(MET.N)表示，计划剥离大部分美国零售业务。

该公司表示，正在评估首次公开发行(IPO)、分拆或出售等措施。

“美国零售业务在系统性重要金融机构的旗下，可能面临更高的资本要求，这可能使其处于十分不利的竞争中，”该公司执行长Steven Kandarian在一则声明中说。

拆分后的新公司将不再包含一些美国零售业务，包括人寿保险封闭业务及财险子公司。执行副总裁Eric Steigerwalt将掌管新公司。

大都会人寿保险公司还称，上述新业务将占到该公司营业利润的20%左右，同时占该公司美国零售业务营业利润的50%。

美国零售业务其他部分仍将留在公司。

该公司股价周二盘后上涨8%至45.06美元，2015年全年下跌11%左右。(完)