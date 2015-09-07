铜市将在二至三年内出现结构性短缺--力拓

路透新加坡9月7日 - 矿业巨擘力拓(RIO.AX)表示，全球铜市可能在二至三年内陷入结构性短缺，电厂相关需求将会使其成为首个走出供应过剩窘境的大宗商品。

因产出扩增以及主要消费国中国放缓程度大于预期，许多大宗商品的价格目前都接近2008-2009年金融危机期间的低点，包括石油、天然气、煤炭、铁矿石以及多种金属。

然而力拓铜煤事业执行长Jean-Sebastien Jacques周一在新加坡举行的一场金融时报大宗商品会议场边向路透表示，预料铜将成为首个摆脱供应过剩的大宗商品。

他称，“市况现在相当艰困，但铜是一个相当具有吸引力的大宗商品。在二到三年之内，可能会转为短缺。”

尽管供应过剩，铜价低迷，力拓铜煤事业执行长Jacques仍坚持多家矿业巨擘的政策，即维持高产，将规模较小的高成本竞争对手排挤出市场。

“我们是要长期经营矿业的。我们需要创造收入。我们正通过提高效率，而不是削减产量，来度过当前的困难时期，”他说。

力拓计划今年生产逾5亿吨铜，约占其总营收的15%。

Jacques说，铜的需求增长主要受电力行业拉动。

“电力行业是拉动铜需求的主要行业之一，在煤炭需求上也是。无论修建多少核电站和可再生能源电站，如果要所有人都用上电，仍将需要煤炭，”他并称。

“尽管当前增长放缓，中国还有很大的增长潜力，还有印度和东南亚，”Jacques说。(完)

(编译 张明钧/李春喜; 审校 张涛/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。