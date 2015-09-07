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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 7日 星期一 18:52 BJT

铜市将在二至三年内出现结构性短缺--力拓

矿业巨擘力拓表示，全球铜市可能在二至三年内陷入结构性短缺，电厂相关需求将会使其成为首个走出供应过剩窘境的大宗商品。力拓铜煤事业执行长Jean-Sebastien Jacques周一向路透表示，预料铜将成为首个摆脱供应过剩的大宗商品。路透

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