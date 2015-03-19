LME铜库存料将大量撤出马来西亚 以防遭遇新税冲击

路透墨尔本3月19日 - 近半数的伦敦金属交易所(LME)亚洲铜库存预计将撤出马来西亚交割仓库，之前LME未能与马来西亚政府确认从下月起新税将不会适用于保税金属。

这是贸易商赶在新税实施前，争相将金属库存撤出马来西亚的第一个症兆。马来西亚6%的商品和服务税(GST)将在4月1日生效。

最新的数据显示，马来西亚的柔佛和巴生港已注销了近5万吨铜，占到马来西亚铜库存的四分之三，占LME亚洲库存的40%，占总库存的约15%。

“仓单注销是因为要避税，”新加坡一银行交易员说。

LME周一称，若马来西亚政府未能澄清税制改革计划，可能从7月起停止向存储在马来西亚仓库的金属开具注册仓单。

马来西亚持有42万吨LME注册金属，其中包括LME近一半的镍库存，85%的锡库存，三分之一的铅库存和五分之一的铜库存。

马来西亚海关一官员表示，希望能够很快与LME达成协议。贸易商预计这些铜库存不会永远撤出LME仓储体系，而是会运往周边的新加坡、台湾或韩国。

“只是移至其它地区，”一位交易员说。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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