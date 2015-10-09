美铝调降今年铝供应过剩预估 并预计明年出现供应短缺

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月8日 - 美国铝业周四在发布第三季财报时，将2015年全球铝供需状况预估，从第二季预期的过剩76.2万吨下调至过剩55.1万吨。
该公司表示，预计2016年铝市场供应短缺，不过没有详细说明短缺幅度。
美国铝业此前已调低中国和世界其他地区在今年余下时间的新增炼铝产能预估，因为铝价疲软迫使生产商推迟设备维护，并缩减产能升级计划规模。
美铝执行长Bill Oplinger对投资者表示，下调供应盈余预估“主要归因于中国执行限产政策，以及中国新上马炼厂项目速度放慢。”
该公司预期，中国铝供应总量料为3,110万吨，低于第二季预估的3,140万吨；并表示世界其他国家的供应为2,681.9万吨，亦低于上季预期的2,684.4万吨。
Oplinger并指出，中国出口的“伪半成品”继续填补其他地区原铝供应的缺口。“伪半成品”即铝作为半加工产品出口以免交出口税，但随后被重新炼制。
然而他也表示，中国第三季的半成品铝出口较前季下降21%，由于该地区的铝价较伦敦金属交易所(LME)现货铝的升水走疲，减弱了出口“伪半成品”的吸引力。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。