厄尔尼诺现象有助于镍、锡和铝土矿生产 铜矿将受影响

路透墨尔本10月15日 - 行业消息人士称，预计全球将迎来将近20年来最强一次厄尔尼诺气候现象，2016年的铜矿生产料将受到影响，而铝土矿、镍矿和锡矿的生产应会从中获益。

这种天气现象导致西太平洋海水温度变高，意味着南美地区降雨增多，而澳洲和东南亚降雨减少。

印尼、菲律宾和马来西亚的雨季时间缩短，有利于锡、镍和铝土矿的生产--这些都是建筑、运输和电子行业的重要原料。

“干燥的天气是矿山生产的大好时机，因为多数生产是在海上，而且气候也比较稳定，”印尼锡矿商PT Timah(TINS.JK)的公司秘书Agung Nugroho对路透表示。

印尼是全球最大的锡出口国。锡市场今年供需料将平衡。在12月和1月，锡产量通常会因强降雨而下降。

马来西亚彭亨州关丹一家矿企的地质学家说，马来西亚雨季缩短或将令铝土矿产量增长10%-20%。马来西亚是中国的第二大铝土矿供应商。

菲律宾的镍矿商也认为，更加干燥的天气将令他们可以开采至年底，同时在即将到来的飓风季节，澳洲铁矿石和煤炭出口也不太可能会受到飓风干扰。

**铜产量将下降**

虽然严重的厄尔尼诺现象对部分金属开采有帮助，但对铜开采则相反，亚洲雨水过少而南美雨水过多会限制铜供应。

由于乾旱切断了水运通道，Ok Tedi Mining在巴布亚新几内亚的铜矿已被迫关闭。同样也因为厄尔尼诺现象，自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)下调了对2015年旗下印尼业务铜精矿销售的预期，因水量不足对其铣削操作造成影响。

与此同时，全球最大铜生产国--智利的铜矿开采仍容易受到干扰，因为今年的强降雨导致电力中断、矿井被淹。

但也有一些矿商预计影响没有那么大。PanAust对今年厄尔尼诺现象对矿石运输所需水位的影响进行了评估，公司董事总经理Fred Hess博士告诉路透，“我们认为，在弗里达河项目投入运行后，(厄尔尼诺现象)基本上不会对运营产生影响。”该公司正在对巴布亚新几内亚弗里达河巨大铜金矿项目进行可行性研究。(完)