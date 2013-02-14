2012年全球黄金需求减少 为三年来首次下滑--WGC

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透伦敦2月14日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示,全球黄金需求去年下滑,为2009年以来首见,因关键印度和中国市场的珠宝买气降温,且美国和欧洲金币和金条投资减少.
WGC在一份报告中称,尽管今年黄金买气料将回稳,但要回复到金融危机高峰期间的纪录水准仍可能需要一段时间.
"(今年)很难看到需求大幅上扬,"WGC投资主管Marcus Grubb称."需求将维持在高档,但增长幅度大致会在个位数的低档."
"去年消费者黄金需求为4,405吨,若计入让临柜需求,则再加上100吨,"他说."我们预期2013年的水准相当."
Grubb预期金价会维持在目前的交易区间内,但美国预算协商等事件可能会推高金价.金价今年以来在每盎司1,625-1,695美元区间内交投.
(跳一段)各国央行的黄金买进量在第四季触顶,达145吨.全年而言,央行的黄金买进量维持上升趋势,触及48年高点534.6吨.
但珠宝需求去年整体减少3%至1,908.1吨.印度需求降幅居前.中国紧随其后,下滑1%至510.6吨,为2002年以来首次下滑.
中国去年整体黄金需求持平,印度则全年下滑12%,尽管最后一季增长了35%,因在进口税的预期下,买盘出笼.(完)
(编译 王冠中; 审校)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
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