《HOME专栏》铅市场枯木逢春 中国多头相助

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦7月30日 - 铅市场在沉睡数月后重新恢复活力，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅CMPB3周二创下16个月高点每吨2,307美元。

这有助于铅缩小和锌越拉越大的价差。这种价格分化也日益引起分析师的注意。

铅能否保持这种活力还需观察。伦敦市场似乎不为所动，周三早盘又将铅价打压回2,230美元。

不过，最开始给铅价注入活力的并不是伦敦期市。

**锌铅行情分化**

LME长期以来就热衷于将锌铅作为相对价值金属对交易，部分是因为这两种金属的供应有所重叠。大多时候，它们都共存于同一地下矿藏中，提取自同一矿产。

因此，当锌迎来矿山即将关闭和供应转向紧缺的看多题材时，奇怪的是铅却无动于衷。毕竟，锌矿关闭也意味着失去部分铅供应。

然而，虽然锌今年表现一直在LME基本金属族中上的亚军，仅次于镍，但铅却不温不火，直到过去几日才转跌为涨。

这种分化行情很是易见，锌较铅的溢价不断扩大，一反近些年常态。

铅锌价格关系图表：link.reuters.com/fap52w

上周，这锌溢价一度接近每吨160美元，为2010年4月以来最大。截止昨日收盘，价差已经缩窄到99美元。但根据过去几年的标准，这个水平还是很不正常。

**铅受冷遇**

这种分化很奇怪，因为铅锌市场今年预计都会供应紧缺。国际铅锌研究小组(ILZSG)在4月会议上预计，铅锌将分别出现4.9万吨和11.7万吨的缺口。

此外，铅用于缓冲供应缺口的库存也更少，所以理论上比锌更应看多。

Standard Bank London分析师Leon Westgate在季度大宗商品评论中写道，2015-2016年，“按可供多少周消费计算，铅库存可能降至很低水平，是LME金属中最低的。”

但是，为何锌价飙升，而铅价却走低呢？

铅的基本面供需情况或许和锌一样利多，但却没有出现多头的确认信号。

例如，LME铅库存近几周基本持稳，只有少量出入仓活动。相比之下，LME锌库存则一直稳定下降，每日交易所报告都提示着明显的市场供应紧缺。

此外还有中国的影响。今年上半年，中国锌进口增长38%至37.5万吨，但却是铅的净出口国。数量不算大，上半年出口1.5万吨铅，但这是在出口关税高达10%的情况下。

也许LME锌库存只是去往场外仓库，流入中国的锌也只是进入保税区仓库、充当影子信贷市场的担保品。但这些都不重要。

所以在多头概念上，锌发出了“正确”信号，而铅则是“错误”。

因此，今年迄今投资者都集体对LME铅市场兴趣寥寥，按照Westgate的话来说，“适度冷淡”几近于“直接无视”。LME交易量低迷，未平仓合约也在上个月降至两年低点。

铅锌走势大不同，看来基本可以归结于一个简单的事实，铅受到了投资者的冷遇。

**中国多头**

这种情况可能正在改变，或者至少在中国情况可能正在变。

如下面图表所示，上海期交所期铅的未平仓合约在过去几天呈爆炸式增长。上周结束时未平仓合约为24,080口，截至周二收盘已经激增至逾51,000口。同期的成交量也一样夺人眼目。

上海期交所期锌和期铅未平仓合约图表：link.reuters.com/dap52w

铅市场买兴骤增与上海期交所期锌上月的类似现象相呼应，中国投资者集体接过了伦敦市场的多头接力棒。

不过，就铅市而言，似乎是中国在引领态度犹豫的LME市场走高。

这样就引发了一些有趣的问题。

这是势力日增的中国基金业者将左右全球市场的另一个信号吗？在3月，中国基金业者对铜市发动空头袭击，打压沪铜和伦铜大幅挫跌。

上海金属市场现在正从尾随伦敦市场的角色，进化成带领伦敦市场吗？

到底中国铅市的多头知道了什么其他人所不知道的事？他们也只是在操作铅-锌的相对交易吗？还是他们对于铅在中国的前景采取更战略性的态度？

中国今年的去库存周期一直是铅市缺乏投资意愿的一个主要原因。如果此周期即将转向，中国投资者或许最早注意到，并开始押注，就显得合情合理了。(完)

(编译 朱晓军/王兴亚 审校 田建华/张荻/蔡美珍)

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