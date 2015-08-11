摩根士丹利调降2015年金属价格预估 认为明年第一季将回升

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月11日 - 摩根士丹利调降2015年金属价格预测，原因在于中国股市7月抛盘导致价格“意外”大跌。
该行表示，价格预测的修正主要集中在未来两三季。其预期，投资人带头的抛盘，在2016年第一季期间将由金属交易的季节性扩张所取代，这有助于价格的回升。
“在最近这波价格跌势中，我们并未观察到金属交易的基本面有明显的改变，”摩根士丹利写道。
该行表示，投资者撤离可能是认为，中国原物料密集的成长循环正在成熟当中。
摩根士丹利将2015年的金价预测调降4%至每盎司1,138美元。
“欠缺通胀、欧洲逐渐实现金融稳定，以及美国经济活动强健，全都不利金价。如果矿商开始对冲，我们预期金价将进一步下跌，”该行表示。
该行并对2015年镍、锌、铝及铜价进行修正。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。