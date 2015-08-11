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国际财经 | 2015年 8月 12日 星期三 07:16 BJT

摩根士丹利调降2015年金属价格预估 认为明年第一季将回升

路透8月11日 - 摩根士丹利调降2015年金属价格预测，原因在于中国股市7月抛盘导致价格“意外”大跌。

该行表示，价格预测的修正主要集中在未来两三季。其预期，投资人带头的抛盘，在2016年第一季期间将由金属交易的季节性扩张所取代，这有助于价格的回升。

“在最近这波价格跌势中，我们并未观察到金属交易的基本面有明显的改变，”摩根士丹利写道。

该行表示，投资者撤离可能是认为，中国原物料密集的成长循环正在成熟当中。

摩根士丹利将2015年的金价预测调降4%至每盎司1,138美元。

“欠缺通胀、欧洲逐渐实现金融稳定，以及美国经济活动强健，全都不利金价。如果矿商开始对冲，我们预期金价将进一步下跌，”该行表示。

该行并对2015年镍、锌、铝及铜价进行修正。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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