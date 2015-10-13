2016年锌、铜最可能上涨 铝最可能下跌--麦格理调查

路透伦敦10月12日 - 麦格理一项非正式调查周一显示，锌和铜是明年最可能上涨的金属，铝则是最可能下跌。

参加麦格理在LME Week行业会议宣讲的数百听众在被问及12个月后哪种金属最可能上涨时，有36%选择了锌。

其次是铜，有28%的人想做多，镍获得18%的投票。

对于可能下跌的金属，58%的人选择了铝，远远领先于选择铜的人数比例16%，镍居第三，有12%的人选择。

在被问及价格预测时，46%的人预计12个月后锌价上涨约10%，40%的人预计铜会有类似涨幅，43%的人预计铝下跌约10%。

在被问及中国增长时，58%的人称中国实际增长率略低于官方数据7%，三分之一的人认为中国勉强录得增长。(完)