2016年锌、铜最可能上涨 铝最可能下跌--麦格理调查

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月12日 - 麦格理一项非正式调查周一显示，锌和铜是明年最可能上涨的金属，铝则是最可能下跌。
参加麦格理在LME Week行业会议宣讲的数百听众在被问及12个月后哪种金属最可能上涨时，有36%选择了锌。
其次是铜，有28%的人想做多，镍获得18%的投票。
对于可能下跌的金属，58%的人选择了铝，远远领先于选择铜的人数比例16%，镍居第三，有12%的人选择。
在被问及价格预测时，46%的人预计12个月后锌价上涨约10%，40%的人预计铜会有类似涨幅，43%的人预计铝下跌约10%。
在被问及中国增长时，58%的人称中国实际增长率略低于官方数据7%，三分之一的人认为中国勉强录得增长。(完)
(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。