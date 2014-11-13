商品普跌之际基本金属逆势走坚 料受供应短缺预期支撑

路透伦敦11月12日 - 在大宗商品今年大跌之际，伦敦金属交易所(LME)期铝正引领工业金属逆势上涨，随着投资者押注供应短缺，它们未来几个月可能会表现出众。

标准普尔-高盛商品指数的工业金属分项指标.SPGSIN2014年迄今上涨1%。

而标普-高盛大宗商品指数.SPGS则下跌15%，因供应过剩、全球增长疲弱和美元走强推动能源和农产品价格分别下跌22%和9%。贵金属也走低5%。

“基本金属相对具有韧性，这是因为部分基本金属至少拥有明显的供应面支撑，但石油就缺少这一点，”法国巴黎银行(BNP Paribas)金属策略师Stephen Briggs表示。

“有充分理由做多部分基本金属...比如锌、镍，某种程度上也包括铝。”而铜、铅和锡今年价格都下滑。

2014年大宗商品表现图表：link.reuters.com/reb25t

近期一份路透调查显示，六种基本金属中有五种明年料出现全球供应缺口，只有铜预计会有过剩。

炼铝厂缩减产能、大型锌矿关闭，以及印尼限制镍矿石出口，这些是预测供应短缺背后的原因。

“供需面正趋紧俏，应能给价格提供良好支撑，并帮助消除部分下行趋势，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示。

“我听说消费者和商家又想增加对冲操作，而且也有很好的低接买盘。”

分析师说，押注基本金属继续表现出色并没有十足的把握，但有几个因素会带来支撑。

“分析师纷纷大幅下调经济预期，国际货币基金组织(IMF)也发出预警，所以你可能会说，目前人们对经济的预期远远低于以前，因此现在上行的可能反而较大。”

IMF于10月下修了全球经济成长预期，这是今年以来的第三次下修。Berry表示，如果进一步下修，可能会给基本金属带来压力。

分析师也警告称，美元指数.DXY进一步走高可能会抑制大宗商品价格。对使用其他货币的买家来说，美元走强会使以美元计价的原材料更加昂贵。今年美元指数已累计上涨了约10%。

各基本金属的表现*：

金属 2014年百分比变动

铝 +14

镍 +12

锌 +11

铅 -8

铜 -9

锡 -10

* 金属价格表现数据是基于伦敦金属交易所(LME)基本金属期货交易数据，不包括铁矿石，铁矿石价格因严重供应过剩下跌了44%(完)

(编译 朱晓军/王颖；审校 徐文焰/李婷仪)

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