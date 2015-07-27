路透调查：铂金今年稍晚将回升 钯金料于第三季触底

* 铂金今年全年均价料为每盎司1,156美元

* 钯金全年均价料为756美元

* 铂金明年料为1,253美元，钯金则为820美元

* 图表：link.reuters.com/kaf35w

路透伦敦7月24日 - 铂金(白金)在六年多以来首次跌破每盎司1,000美元后，在2015年稍晚料将回升，因市场供需偏紧，终于开始拉抬价格。

路透调查30位分析师和交易商的结果显示，今年铂金均价料为每盎司1,156美元，略高于今年迄年的均价1,143美元。

该调查显示，铂金在本季于1,105美元触底回升，在今年最后三个月可望升至1,180美元。该预测是在本周铂金价格挫跌至六年低位前所做的。

现货铂金XPT=目前报近每盎司975美元，受供应仍然充沛所累，尽管南非劳工大罢工。自动催化剂需求难以回到金融危机前的水准，也损及铂金价格。

此外，美元升值及美国升息预期掼压金价，也殃及铂金。

“了解到地上库存到底有多少，看来是个关键因素，此外还有柴油汽车销售下滑的疑虑，尤其是欧洲地区，因为政治人物因氮氧化合物废气排放而贬抑柴油车，”Fastmarkets分析师James Moore表示。

“这可能要过一些时间，才能完全反映在价格上，但多久的时间是掌握在生产商的手上，因价格疲弱进一步侵蚀其成本曲线。”

明年铂金均价料为每盎司1,253美元，从2015年的低位回升，但仍远低于2014年的均价1,378美元。

南非矿工在去年史无前例地罢工五个月后，铂金供应量已有所增加，中长期来说产量仍有可能缩减，因价格下滑将会迫使矿井关闭并削减资本支出。

钯金价格XPD=亦料将在第三季以每盎司714美元的均价触底，第四季回升至760美元。全年均价料同于今年迄今均价756美元，2016年则回升至820美元。

钯金本月稍早随同黄金和铂金急跌，触及2012年底以来最低水准每盎司593美元。目前报约620美元。

钯金一如铂金下跌，尽管南非供应受到威胁，且预期汽车需求中长期将会出现改善。分析师表示，然投资者的仓位调整已损及今年钯金的表现。

“我们相信铂金和钯金的卖压来自期货市场，该市场的非商业，如投机空单已达纪录高位水准，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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