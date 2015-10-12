港交所称拟推出以人民币计价的伦敦镍、锡及铅期货小型合约

路透香港10月12日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周一宣布，计划待取得监管机构批准及市场准备就绪后，推出第二批包括镍、锡及铅的伦敦金属期货小型合约，该三只期货合约将以人民币计价。

港交所的新闻稿称，增加上述三只人民币计价的金属期货小型合约将可丰富香港交易所的商品产品种类、扩大潜在市场参与者基础及提供更多套戥（套利）机会。至于推出日期将稍后公布。

＂我们的策略是透过旗下的香港及伦敦市场满足不同时区的基本金属用家、生产商及投资者的需要。这些新的人民币计价期货合约将为市场提供更多对冲及风险管理工具，创造更多套利机会。＂港交所行政总裁李小加说。

上述三只金属小型期货合约的合约单位为每张合约1吨，最低波幅为每吨10元人民币。交易时间(日间)为香港时间上午9时至下午4时15分，收市后期货交易时段（期指夜市）为下午5时至翌日凌晨1时。

港交所去年12月推出首批包括铝、铜及锌的伦敦金属期货小型合约。（完）

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