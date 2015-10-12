港交所称拟推出以人民币计价的伦敦镍、锡及铅期货小型合约

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月12日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)周一宣布，计划待取得监管机构批准及市场准备就绪后，推出第二批包括镍、锡及铅的伦敦金属期货小型合约，该三只期货合约将以人民币计价。
港交所的新闻稿称，增加上述三只人民币计价的金属期货小型合约将可丰富香港交易所的商品产品种类、扩大潜在市场参与者基础及提供更多套戥（套利）机会。至于推出日期将稍后公布。
＂我们的策略是透过旗下的香港及伦敦市场满足不同时区的基本金属用家、生产商及投资者的需要。这些新的人民币计价期货合约将为市场提供更多对冲及风险管理工具，创造更多套利机会。＂港交所行政总裁李小加说。
上述三只金属小型期货合约的合约单位为每张合约1吨，最低波幅为每吨10元人民币。交易时间(日间)为香港时间上午9时至下午4时15分，收市后期货交易时段（期指夜市）为下午5时至翌日凌晨1时。
港交所去年12月推出首批包括铝、铜及锌的伦敦金属期货小型合约。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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