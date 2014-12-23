敬告客户：NYMEX及COMEX金属产品年底假期交易时间安排****

亲爱的客户，您好：

以下为12月25日(四)圣诞节及1月1日(四)元旦期间，芝加哥商业交易所(CME)集团 纽约商业期货交易所(NYMEX)和纽约商品期货交易所(COMEX)金属产品，在纽约交易所及Globex电子交易平台的交易时间安排，包括黄金<0#GC:>、白银<0#SI:>、铂金<0#PL:>、钯金<0#PA:>和铜<0#HG:>：

**场内交易**

12月25日及1月1日所有贵金属和基本金属期货期权交易全部休市。

12月24日(三)COMEX场内交易将在1730GMT提前收市，NYMEX将在1830GMT提前收市。

12月31日(三)COMEX和NYMEX正常交易。

**Globex**

12月24日Globex贵金属和基本金属市场在1845GMT提前收市。

12月25日圣诞假期所以市场休市。

12月26日(周五)Globex恢复正常交易。

12月31日Globex正常交易。

1月1日新年假期休市。

1月2日所有CME金属产品交易时间恢复正常。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)