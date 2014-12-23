敬告客户：NYMEX及COMEX金属产品年底假期交易时间安排****

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
亲爱的客户，您好：
以下为12月25日(四)圣诞节及1月1日(四)元旦期间，芝加哥商业交易所(CME)集团 纽约商业期货交易所(NYMEX)和纽约商品期货交易所(COMEX)金属产品，在纽约交易所及Globex电子交易平台的交易时间安排，包括黄金<0#GC:>、白银<0#SI:>、铂金<0#PL:>、钯金<0#PA:>和铜<0#HG:>：
**场内交易**
12月25日及1月1日所有贵金属和基本金属期货期权交易全部休市。
12月24日(三)COMEX场内交易将在1730GMT提前收市，NYMEX将在1830GMT提前收市。
12月31日(三)COMEX和NYMEX正常交易。
**Globex**
12月24日Globex贵金属和基本金属市场在1845GMT提前收市。
12月25日圣诞假期所以市场休市。
12月26日(周五)Globex恢复正常交易。
12月31日Globex正常交易。
1月1日新年假期休市。
1月2日所有CME金属产品交易时间恢复正常。
如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。