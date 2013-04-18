金属期市：期铜大跌后收平，可能出现空头回补反弹

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
* LME期铜今年迄今大跌11%
* 上海期铜下挫4%，跌停
* 中国经济成长放缓削弱对基本金属的需求
路透伦敦4月18日 - 铜价周四收平，盘中一度跌穿7,000美元，为18个月来首见，因对全球需求的担忧持续，但分析师表示，强劲的卖空动能可能正枯竭，或刺激反弹。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度重挫4%，日低为每吨6,800美元，为2011年10月20日来最低。
但期铜收盘收复失地，报7,088美元，较周三收盘高8美元。今年迄今，期铜大跌了约11%。
巴克莱分析师Gayle Berry表示，“数据显示市场从未如此作空。我看铜价很可能反弹，因当投资人开始结清空头仓位时，可能出现大涨。”
Berry建议客户等待空头回补升势，在铜价反弹至约8,000美元时伺机出货。
分析师表示，中国经济成长步幅放缓以及美国经济复苏步履蹒跚拖累了工业金属的表现，而金价历史性的崩跌也令金属对投资人的吸引力降低。
三个月期铝 收低1美元，报每吨1,913美元，三个月期镍 升约1%，报15,530美元，盘中跌至三年九个月低点15,180美元。
三个月期锌 升0.7%，报1,888.25美元。三个月期铅 升0.1%，报2,014美元。三个月期锡 收高1.7%，报20,590美元。
以下为1622GMT基本金属主力合约报价：
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 320.65 1.90 +0.60 365.25 -12.21 LME期铝 1912.50 -1.50 -0.08 2073.00 -7.74 LME期铜 7098.25 18.25 +0.26 7931.00 -10.50 LME期铅 2018.25 -3.75 -0.19 2330.00 -13.38 LME期镍 15537.00 112.00 +0.73 17060.00 -8.93 LME期锡 20713.00 313.00 +1.53 23400.00 -11.48 LME期锌 1890.50 13.50 +0.72 2080.00 -9.11 上海期铝 14550.00 -50.00 -0.34 15435.00 -5.73 上海期铜 50680.00 -2120.00 -4.02 57690.00 -12.15 上海期锌 14290.00 -315.00 -2.16 15625.00 -8.54 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小