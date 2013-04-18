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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 01:12 BJT

金属期市：期铜大跌后收平，可能出现空头回补反弹

* LME期铜今年迄今大跌11%

* 上海期铜下挫4%，跌停

* 中国经济成长放缓削弱对基本金属的需求

路透伦敦4月18日 - 铜价周四收平，盘中一度跌穿7,000美元，为18个月来首见，因对全球需求的担忧持续，但分析师表示，强劲的卖空动能可能正枯竭，或刺激反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度重挫4%，日低为每吨6,800美元，为2011年10月20日来最低。

但期铜收盘收复失地，报7,088美元，较周三收盘高8美元。今年迄今，期铜大跌了约11%。

巴克莱分析师Gayle Berry表示，“数据显示市场从未如此作空。我看铜价很可能反弹，因当投资人开始结清空头仓位时，可能出现大涨。”

Berry建议客户等待空头回补升势，在铜价反弹至约8,000美元时伺机出货。

分析师表示，中国经济成长步幅放缓以及美国经济复苏步履蹒跚拖累了工业金属的表现，而金价历史性的崩跌也令金属对投资人的吸引力降低。

三个月期铝 收低1美元，报每吨1,913美元，三个月期镍 升约1%，报15,530美元，盘中跌至三年九个月低点15,180美元。

三个月期锌 升0.7%，报1,888.25美元。三个月期铅 升0.1%，报2,014美元。三个月期锡 收高1.7%，报20,590美元。

以下为1622GMT基本金属主力合约报价：

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 320.65 1.90 +0.60 365.25 -12.21 LME期铝 1912.50 -1.50 -0.08 2073.00 -7.74 LME期铜 7098.25 18.25 +0.26 7931.00 -10.50 LME期铅 2018.25 -3.75 -0.19 2330.00 -13.38 LME期镍 15537.00 112.00 +0.73 17060.00 -8.93 LME期锡 20713.00 313.00 +1.53 23400.00 -11.48 LME期锌 1890.50 13.50 +0.72 2080.00 -9.11 上海期铝 14550.00 -50.00 -0.34 15435.00 -5.73 上海期铜 50680.00 -2120.00 -4.02 57690.00 -12.15 上海期锌 14290.00 -315.00 -2.16 15625.00 -8.54 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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