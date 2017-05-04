标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS

《中国报摘》--中国证券报6月21日

--中国证监会副主席姜洋在2017陆家嘴论坛表示，证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化方向，坚持问题导向，优化改革路径，着力推进多层次资本市场“四梁八柱”性质的改革，不断在准入与退出、激励与约束、监管制度等方面取得改革新突破。