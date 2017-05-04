标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS

《中国报摘》--中国证券报6月21日
--中国证监会副主席姜洋在2017陆家嘴论坛表示，证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化方向，坚持问题导向，优化改革路径，着力推进多层次资本市场“四梁八柱”性质的改革，不断在准入与退出、激励与约束、监管制度等方面取得改革新突破。
汤森路透GFMS
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--中国证监会副主席姜洋在2017陆家嘴论坛表示，证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化方向，坚持问题导向，优化改革路径，着力推进多层次资本市场“四梁八柱”性质的改革，不断在准入与退出、激励与约束、监管制度等方面取得改革新突破。
路透台北6月21日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,063亿台币。 紧缩因素： --摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --台湾人寿发行150亿台币无到期日累积次顺位公司债。 --三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)2,623亿台币： 06/22 9,207.50亿台币 06/23 2,753亿台币 06/26 8亿台币 06/27 8亿台币 06/28
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 +6.85% +7.4% 年增率 6/22 0830 季调后失业率 5月 -- 3.78% 6/22 1620 M2年增率 5月 -- +3.63% 6/22 1700 重贴现率 第二季 1.375% 1.375% 6/23 1600