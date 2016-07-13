《HOME专栏》全球工业金属交易是否已然改头换面？

图为2015年11月3日资料图片，显示中国唐山一家钢铁厂的铁矿石堆场。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月13日 - 多年来，中国对于全球工业原物料的影响力举足轻重。

从铝到锌等种种金属价格，长期以来受到全球最大制造基地的生息所左右。

但中国今年占据了这些金属交易舞台的中心。

光是3月10日这一天，大连交易所铁矿石合约交易量超过10亿吨，比全球前三大生产商--力拓、必和必拓及巴西淡水河谷合计年度产出还要多。

次月，在4月21日，上海期货交易所螺纹钢有超过2.4亿吨成交，相当于中国去年所有钢铁产量约三分之一；所有钢铁指的不仅仅是建筑用的螺纹钢，而是所有想像得到的钢铁类型都包含其中。

这是今年稍早中国散户投资人大举涌向本地大宗商品交易的盛况。

当时交易状况剧烈震荡，中国各交易所猛力调高保证金及提存金水准，藉以驱散群众。

在那之后交投已经降温，但毫无疑问的是，中国致力于成为各工业原物料主要的价格制定者，从主要的价格接受者转型过渡。

中国的远大志向，显然对过去一世纪主宰基本金属交易的伦敦金属交易所(LME)构成挑战。

LME正在安内攘外，内部批评者正在研究具有潜力的新交易平台，外部则是面临芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)在工业金属领域的积极行动。

对于谁是全球最大金属交易所而言，目前还陷于口水战，但竞争看来只会越来越激烈。

中国铁矿石及钢铁交易图表：(tmsnrt.rs/29ArqWT)

**上海异军突起**

今年上半年上海的钢铁交易成为众所注目的焦点。

3月上海期货交易所螺纹钢期货成交量飙升至逾30亿吨。即便考虑到中国的交易所计算成交量时通常会将买方和卖方成交合约加总，这样的数字仍相当大。

这还不单是螺纹钢，上海期交所所有金属期约的成交量都在激增，尤其是之前不被当地市场参与者青睐的金属，例如铝的成交量较上年同期增加了335%，诸如镍等新推出的期约也成长了248%。

实际上，今年前六个月上海期交所期镍成交量达9,800万吨，轻松超越LME同期6,100万吨的成交量。

上海期交所期镍的崛起，已经导致镍库存从LME仓储体系流向上期所仓库，后者目前持有10.3万吨镍。

来自上海期交所的吸引力，正在对伦敦期镍交易产生越来越大的影响。

不过上海期交所想攫取LME在全球工业金属市场定价中的地位，仍有一段路要走。

上海期交所尚未提供期权交易，期权交易是价格对冲策略的关键组成部分。

另外，正如今年稍早的惊人成交量与价格涨势所显示，上海与中国其他交易所不仅会变成散户投机客的俎上肉，也是欲采取行动压制投机客动物本能的主管机关的牺牲品。

更重要的是，上海期交所首先仍是面向中国国内市场的交易所。

上海期交所期约的定价包含了增值税，在中国以外别无交割地点。上海期交所在中国当局资本管制的高墙下依然与国际市场隔绝。

2016年上半年LME以合约计的成交量情况：tmsnrt.rs/29AsjyF

**伦敦的多重挑战**

不过上海期交所在某个方面是成功的，也就是阻止所有其他交易所进军这块市场。

LME在2012年被港交所集团(0388.HK)买下时，它的新东家信心满满，认为拥有独特优势可以敲开中国市场宝库。

沪港通上路了，但金属市场仍然没有任何类似的连结。

LME仍然因为中国的监管阻力，而无法在中国内地设立交割据点，在此同时，港交所推出人民币计价的伦敦金属小型期货合约，起步迟滞仍未成气候。三支主要小型合约--铜、铝及锌，今年上半年的成交量共12,529口，较上年同期的29,895口锐降。

但更大的隐忧可能是LME自己的成交量也在下滑，今年以来衰退了8.0%。

LME各项产品的交投活动全线下滑，镍合约和新推出的钢铁合约是例外，镍的成交量今年以来增加0.6%。

LME将之归咎于市场，特别是当前“定价的不确定性”影响了工业用户的对冲避险活动。但一些市场参与者则怪罪LME，更具体地说，是LME一些短天期价差结构全面调高费用。

一群满腹抱怨的LME会员正在研究另起炉灶，自行成立一个交易平台，LME前首席执行官Martin Abbott则是策划军师。

未来这会不会对LME构成威胁，还是未定之数。但另一个更迫在眉睫的威胁，似乎已经从大西洋彼岸来袭。

**CME发起挑战**

CME正推出越来越多合约，看似要直接挑战LME的全球基本金属交易霸主地位。

其中最成功的莫过于铝价差合约。这份以S&P Global Platts估价作为编列指数根据的合约，今年至今已经有930,175口交易，2015全年交易量也不过936,175口。

而欧洲和日本的价差合约看来也正步上轨道。

就算LME本身的价差合约失败了，其仍有本钱可以乐观看待这些合约。毕竟所有在CME交投的实货价差合约仍旧是以LME铝合约作为价格基础。

更直接的挑战则是来自于CME的铝、锌及铅合约，这些合约是在去年推出，铜合约则已经推出多时。

这些合约在蓄积交易动能上仍有困难。举例而言，CME铅合约今年至今交易活动仅有5口，且都是落在6月。

但CME铝合约成交量则是成长68%，今年至今已有3,729口交投，CME铜合约成交量上半年成长22%，反观LME铜合约成交量则是下滑5%。在此同时，CME正扩大攻击层面，计画推出新的铝合金合约。

工业金属期货交易市场的风貌正在迅速变化，西方是CME及LME之间的角力加剧，东方则是伦敦和上海抢锋头，而欧洲、美洲及亚洲三大地区都有新的合约上市。

从单一全球定价中心到多个定价中心的转变不会很快实现，但各界已经意识到转变过程正在进行。

中国铁矿石和螺纹钢交易情况图表：tmsnrt.rs/29ArqWT (完)