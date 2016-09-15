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货币新闻 | 2016年 9月 15日 星期四 21:54 BJT

标题新闻：全球7月铅供应过剩2.2吨，6月为短缺1.2万吨，今年头七个月供应过剩4.3万吨-ILZSG

ILZSG:国际铅锌研究小组

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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