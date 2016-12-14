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货币新闻 | 2016年 12月 14日 星期三 22:40 BJT

标题新闻：10月全球铅市供应短缺2,000吨，9月为供应过剩1.1万吨，1-10月供应过剩3.5万吨-ILZSG

注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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