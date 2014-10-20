中国金属：2015年需求料将上升，铜消费量预计至少上涨6%

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
**房地产带来拖累**
金属行业消息人士表示，新的房地产项目明年可能放缓，即便银行上个月放松对部分购房者的贷款条件。房地产项目通常会需要铜、铝、锌和镍等金属。
一家国有炼厂不愿署名的管理人员表示，明年交通和电力传输行业对铝的需求可能增加。
这位管理人员和上海SMM分析师Wang Chunhui表示，明年原铝总消费量可能增加7-9%，2014年料增加10%。Wang Chunhui预计2014年消费量为2,700万吨。
明年原铝产量可能增加约10%至3,000-3,100万吨，受新产能带动。高产量和需求平平的情况可能提振半成品出口。
新的房地产项目减少还可能影响锌和镍需求。
安泰科预计今年中国精炼锡需求持平，略高于15万吨，并预计明年需求略微上涨。
安泰科并预计2015年中国精炼铅需求料增加4%至510万吨，2014年为增加5%。因为电动车产量在过去几年快速增长后，将开始回落。(完)
(编译 洪曦/高琦/杜明霞；审校 张明钧/艾茂林/李婷仪)
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