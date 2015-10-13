全球金属：2016年锌、铜最可能上涨，铝最可能下跌--麦格理调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月12日 - 麦格理一项非正式调查周一显示，锌和铜是明年最可能上涨的金属，铝则是最可能下跌。
参加麦格理在LME Week行业会议宣讲的数百听众在被问及12个月后哪种金属最可能上涨时，有36%选择了锌。
其次是铜，有28%的人想做多，镍获得18%的投票。
对于可能下跌的金属，58%的人选择了铝，远远领先于选择铜的人数比例16%，镍居第三，有12%的人选择。
在被问及价格预测时，46%的人预计12个月后锌价上涨约10%，40%的人预计铜会有类似涨幅，43%的人预计铝下跌约10%。
在被问及中国增长时，58%的人称中国实际增长率略低于官方数据7%，三分之一的人认为中国勉强录得增长。(完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”