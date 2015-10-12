全球金属：市场对中国推出新原油合约的计划表示关注

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 设立全球指标是个艰巨任务
* 以人民币定价对外国投资者来说存在问题
路透伦敦10月12日 - 中国计划推出一支石油合约与全球指标竞争，这可能为推出金属合约提供示范，但北京方面对股市崩跌的处理，以及人民币不能自由兑换，让投资者心存疑虑。
在伦敦周一即将召开LME Week年会之际，一个讨论重点是上海交易金属是否会向外国投资者开放，与伦敦金属交易所(LME)竞争指标地位。中国消费了全球约一半的基础金属产量。
上海期货交易所可能早在本月推出全球原油合约，与现有的伦敦布兰特原油 和美国西德克萨斯中质油期货 指标竞争。
这将是首支允许国际投资者直接参与的中国合约。
但中国当局对内地股市崩跌的应对，包括逾千家企业股票暂停交易，都让许多人持怀疑态度。
“中国政府的干预必须停止，在他们意识到这点之前，国际投资者不敢对中国市场大举投资，”咨询公司Contango Markets的执行董事Clive Furness表示。
“他们可能已经将市场国际化的计划推后了五年，建立一个全球性指标合约比称一个合约是国际化要难得多。”
这个石油合约在上海自贸区推出。中国政府在上海自贸区试行了一系列经济和社会改革，希望到2020年之前能赶超香港。
中国取消了该合约结算的增值税，这个合约将由上海期货交易所在自贸区内的一个新部门运营。
但合约以人民币计价，对外资是个问题。
“如果你以美元进行投资，你也希望汇出境外的是美元，在货币不能自由兑换的情况下很不方便，”London & Capital的投资主管Ashok Shah表示。
“允许人民币自由浮动或将推迟，但随着其成为更具政治性的目标，有朝一日这终将成真。”
人民币自由兑换将可让国际投资人更容易在上海期交所交易铜、铝、铅、锌、镍。
这将对LME中的同类金属交易构成杀伤力，LME正力图提振交投以刺激交易营收。
但也有人认为局面不会是完全敌对的。
“并非每件事都对LME不利，如果西方人可取道上海，就可以进行套利，这对LME来说，也可能代表会有更多生意上门。”广发金融交易首席执行官Andy Gooch说。
“但鉴于过去两三个月中国股市所发生的情况，政府或许在考虑不要像原先所想的那么快开放，因为他们对震荡感到不安。”
LME和上海期交所都拒绝置评。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”