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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 03:08 BJT

标题新闻：2015年全球镍市场录得连续第四年供应过剩，达8.07万吨-国际镍业研究组织(INSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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