路透调查: 2013年铜价料仅小幅上涨,因中国经济放缓

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
* 2013年现货铜价料为每吨8,119美元,2014年为7,775美元
* 2013年铜供应过剩料为12万吨,2014年料为295,568吨
* 2013年现货铝价料为每吨2,105美元,2014年为2,202美元
路透伦敦1月22日 - 路透调查显示,中国经济放缓及新供应增多,将抑制铜价涨幅.明年铜价料进一步下跌,因市场供应过剩加剧.
最近几周接受调查的30位市场人士预计,2013年现货铜价 将平均为每吨8,119美元,仅较2012年均价7,958.33美元高出2%,但仍低于去年初预计的2013年铜价预估值8,859美元.
需求依旧不确定,因中国国内库存增加且经济放缓,这料将在未来一年压制买兴.中国是全球最大铜消费国,在全球精炼铜需求中约占40%.
2012年中国经济以13年来最低速度增长.不过年底在基建支出带动下经济升温,支撑了铜价.
"尽管有对中国出口的需求,而且地产业开始复苏,但中国经济好转主要是由政府提振投资的措施所带动,"NAB分析师Alexandra Knight称.
"这些措施料至少在今年上半年带来强劲增长,但世界贸易扩张乏力、通胀风险以及对中国经济结构失衡的担忧,可能将使投资支出的推动作用从下半年开始消退."
交易商称,经济成长放缓,同时中国铜库存较高.今年初保税库存约为90至100万吨,是去年初的三倍.
尽管2012年中国精炼铜进口量上升20%至纪录高位,但进口量一直呈下降趋势, 最新海关数据显示,12月进口较前月下降4.7%.
铜价料将在2014年降至每吨7,775美元.
**供应过剩加剧**
打压铜价前景的另一因素是,大量新供应料将在今年进入市场,其中包括力拓 的蒙古奥尤陶勒盖项目.该项目全面投产之后,将成为全球最大铜金矿之一.
新供应料将使2013年供应过剩12万吨,而此前预估今年为短缺1.2万吨;2014年过剩预计将扩大至295,568吨.
铝也料将出现供应过剩,今明两年过剩量料分别为687,455吨和747,000吨.
伦敦金属交易所(LME)仓库的铝库存触及500万吨上方的纪录高位,但银行融资交易锁定了大约70%的铝,防止了铝价下跌.
2013年现货铝价 料平均报每吨2,105美元,较2012年均价2,021.60美元上涨4%.2014年价格或将为每吨2,202美元.
但预计今年锡供应将出现缺口.分析师预计今年缺口将为6,500吨,明年缺口为9,000吨,这将使锡价获得良好支撑.
现货锡价 今年料平均为每吨23,800美元,较2012年均价21,087.20美元上涨13%.
铅价表现将再次优于锌价.铅市供应紧张,而锌则面临库存较高和今年再度供应过剩的困境.
现货铅价 今年料平均为每吨2,312.5美元,较去年的2,062.42美元高出12%;现货锌价 料为2,100美元,较去年均价1,948.20美元高出8%.
镍价 今年料为每吨18,000美元,较去年均价17,529.66美元高出2.7%,对不锈钢需求较低抑制了镍价的大幅上涨.(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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