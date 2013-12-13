欧洲个股：德意志银行金价制定程序受到监管机构调查

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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路透12月13日 - 英国金融时报援引消息人士报导，德国金融监管局(Bafin)对部分银行涉嫌操纵指标金银价格展开调查，并要求德意志银行 提供文件。
金融时报网站援引知情人士称，过去几个月，Bafin对德银进行过几次现场检查，并对员工进行盘问。
目前，五家银行每天两次通过电话会议制定黄金定盘价，这五家银行包括德银、加拿大丰业银行 、巴克莱银行 、汇丰银行美国和法国兴业银行 。定盘价格用于确定全球价格。
此外，德银也是参与银价定盘的三家银行之一。
自伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻爆发以来，指标利率的制定遭到质疑，这促使当局和全球金融业监管机构检视利率制定程序。
调查最早在11月由媒体曝光，据称美国和英国也在进行类似调查。
就在当月，英国金融市场行为监管局(FCA)要求制定黄金等非利率指标价格的机构自查合规情况，截止期限为明年7月。
路透在下班时间无法联系上Bafin和德银置评。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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