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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 07:25 BJT

投行观点: 瑞银维持多数金属的2012和2013年价格预估不变

路透12月12日 - 瑞银证券周三表示维持大部分金属的2012年和2013年价格预估不变,并称10月迄今的金属价格走势基本符合其短期预测.

分析师们在一份报告中称,尽管2012年底的黄金和白银价格预估分别下调了1%和2%,但瑞银证券维持2013年金银价格预估不变.

瑞银证券下调了铂金(白金)和钯金的2013年价格预估,下调幅度不到5%.瑞银将2013年铂金价格预期从每盎司1,800美元调降到了1,740美元;钯金价格预期则从每盎司825美元调低到了780美元.

基本金属方面,瑞银证券仅小幅调降了铝价格预估,以突出该金属疲弱的基本面.其他金属则未有改动.

瑞银表示,在超过12个月的期间内,铂金、钯金和黄金是其首选大宗商品.该行提到美国的金融复苏及欧洲的通胀担忧.(完)

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