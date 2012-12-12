投行观点: 瑞银维持多数金属的2012和2013年价格预估不变

国际油市：油价从近期跌势中反弹，但仍陷于区间交投
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。
路透12月12日 - 瑞银证券周三表示维持大部分金属的2012年和2013年价格预估不变,并称10月迄今的金属价格走势基本符合其短期预测.
分析师们在一份报告中称,尽管2012年底的黄金和白银价格预估分别下调了1%和2%,但瑞银证券维持2013年金银价格预估不变.
瑞银证券下调了铂金(白金)和钯金的2013年价格预估,下调幅度不到5%.瑞银将2013年铂金价格预期从每盎司1,800美元调降到了1,740美元;钯金价格预期则从每盎司825美元调低到了780美元.
基本金属方面,瑞银证券仅小幅调降了铝价格预估,以突出该金属疲弱的基本面.其他金属则未有改动.
瑞银表示,在超过12个月的期间内,铂金、钯金和黄金是其首选大宗商品.该行提到美国的金融复苏及欧洲的通胀担忧.(完)
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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