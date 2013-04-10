投行观点：瑞银下调2013年金价预测，2014年预测不变

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透4月9日 - 瑞银集团周二下调对2013年黄金价格预估，称今年黄金面临诸多挑战。
“市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)量化宽松持续时间，资金流向股市，通胀温和，以及对经济增长改善的关注，对金价上扬构成切实风险，”瑞银分析师在一份报告中称。
“美元走强也是挑战之一。”
该行将2013年金价预测从每盎司1,900美元下调至1,740美元，2014年预测则维持在1,700美元不变。
瑞银2013年铜价预测下调2%，至每磅3.35美元，2014年预测上调9%，至2.90美元。
分析师称，近几个月铜基本面趋软，尽管中国大力进口，且今年全球贸易供给情况料符合需求增长。
瑞银今明两年铝价预测分别下调12%和16%，称预期这两年铝价料持平，因全球供给持续过剩。
“我们预计这种利空的交易环境不会扭转，除非持有成本上升，而这依赖发达国家的调息，”UBS分析师称。
瑞银亦将2013年银价预测下调12%，至每盎司32.30美元，因该金属自身仍然缺乏价格驱动因素，走势依赖黄金。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币