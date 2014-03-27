全球金属：英国法院否决LME仓储改革计划，俄铝官司获胜

路透伦敦3月27日 - 伦敦金属交易所(LME)将无法按计划在下个月实施仓储改革，因为该公司在与全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 提起的诉讼中输掉官司。

“LME对这个司法判决很失望，”该交易所在声明中称。“仓储改革将不会在2014年4月1日实施。”

LME曾计划实施改革措施，以缩减获取金属的排队等候时间，但俄铝认为这将打击价格。

俄铝表示，希望与LME及利害相关各方紧密合作。此前英国高院做出对该公司有利的裁决。

俄铝称，这个判决使LME改革全球仓储网络的计划流产，现在LME必须进行一个公平合法的咨询过程。(完)