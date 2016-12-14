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货币新闻 | 2016年 12月 14日 星期三 22:45 BJT

标题新闻：全球10月锌市场供应缺口从9月的2万吨缩窄至1.7万吨，1-10月短缺27.7万吨－ILZSG

国际铅锌研究小组(ILZSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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