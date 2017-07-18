美邦服饰仍看好实体零售 逐步向购物中心等新兴渠道转移

路透上海7月18日 - 中国的年轻一代越来越习惯网络购物，对于拥有4,000家实体零售店的美邦服饰(002269.SZ)而言是一个不小挑战。公司创始人周成建周二表示，未来仍看好实体零售，不过公司将会调整渠道布局，逐步推进向各类购物中心等新兴零售渠道转移。

据公司新闻稿，美邦服饰未来不仅会增开新店，覆盖新的城区和商圈，同时还会通过精益零售模式，把现有4,000家门店的存量价值完全挖掘出来。

新闻稿称，目前，精益化零售管理已带来了效果，通过挖潜，美邦存量店铺的利用空间得到30%-50%的提升，预计今年将为存量店铺带来20%-30%的业绩增长。

休闲体验式购物已成为国内实体零售的新趋势，逛街用餐购物成为大多消费者与家人共度休闲时光的最好方式。周成建透露，美邦未来将继续调整渠道布局，不仅在一二线城市，更会在三至五线城市，逐步推进向各类购物中心等新兴零售渠道转移。

中国的互联网及电子商务大潮冲击国内各行各业，美邦服饰2015年亦有转型互联网和O2O（线上线下）的计划。不过转型之路并不顺利，2015年公司出现首次亏损、去年业绩依然不景气，美邦一直在反思未来发展之路。

去年11月，周成建辞去美邦服饰董事长一职，由其女儿胡佳佳接任董事长。辞职后，周成建将专注于集团战略。

周成建坦言，在互联网浪潮的冲击下，美邦在互联网化转型中曾经冲动过、迷茫过、错位过。过去几年围绕互联网时代的探索让企业累积了许多经验，今后将坚定信念、唤醒自己、回归主业，以国际优秀服装品牌为对标，做一个好的品牌经营者。

在研究优衣库、Zara等海外品牌的发展经验后，美邦周二宣布，旗下Metersbonwe主品牌未来将由单一休闲风格锐变为五大风格，覆盖休闲、潮流、街头、极简等不同路线，来给不同偏好的消费者更多元的选择。（完）