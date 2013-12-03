日本海大片海域发现可燃冰

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京12月2日 - 日本贸易省表示，日本西北部的日本海大片海域中发现了可燃冰，即天然气水合物。
日本政府计划在接下来三年探明该国的可燃冰储量，以便在六年内实现商业化生产。
贸易省称，今年6月和7月进行的一项地质调查证实，在上越（Joetsu）和能登半岛（NotoPeninsula）附近有225个很可能储有可燃冰的“气烟囱” 。
今年3月，利用日本中部爱知县（Aichi）太平洋海域中的可燃冰，日本经过6天多时间提取出12万立方米天然气。
日本的所有能源需求都依赖进口。2001年以来，日本已在技术开发上投资数百万美元，用以探明可燃冰的储量，这一部分可燃冰预计相当于日本11年的天然气消耗量。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。