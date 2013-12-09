甲醇暴涨点燃冬季期市热度 供需吃紧助小品种强势逆袭

路透上海12月9日 -甲醇--这个连名字都容易被人记混的基础化工品，近日以惊人的涨幅一跃成为中国期市的明星。郑州商品交易所甲醇期货周一收于涨停，近月合约本月涨幅高达14%，在隆冬时节掀起了一股期市逼空热浪。

分析师表示，国外装置检修频繁抬高进口价格，加之国内下游需求旺盛，而上游天然气等原料供应紧张，推动现货价格快速上扬，此前大幅贴水的期价也在演绎价值回归的进程。

郑商所甲醇主力405合约上涨4.03%，收于每吨3,357元的涨停水准。近月401合约今日“扩板”后出现连续第二个涨停，收报3,595元，创出该品种2011年10月上市以来的新高。

“国内甲醇的供需面已发生一个实质性的转变，并非只是一个短暂的脉冲性行情，”上海中期甲醇分析师邓世恒表示。

作为一种重要的基础化工品，甲醇用途广泛，主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。

邓世恒表示，甲醇的下游需求扩展空间非常可观，今年以来国内大量烯烃类化工装置相继投产，对甲醇的需求旺盛，而甲醇上游原料之一的天然气供应吃紧，加之雾霾天气也会限制煤化工产能的投放，近期国内甲醇市场的紧俏格局将会延续。

据统计，明年国内甲醇下游化工行业计划有800万吨左右的新产能投放，折合甲醇需求在2,400万吨。但届时甲醇新投产规模料只有800万吨左右，供需缺口将越发明显。

现货市场方面，甲醇价格也是节节攀高，华东和华南等地现货价格已接近4,000元。而下游二甲醚和甲醛市场价也开始大幅上调，为甲醇期价打开了上涨空间。

郑商所数据显示，在距离交割月只有20多天之际，交易所甲醇仓单数量和有效预报均为零，反映出现货商交割意愿极低。

“以当前价格计算，401合约卖方交割的话还是一个亏损状态，在现货市场上则能够卖的更好，近月合约短线站上3,600元应该没有问题。”邓世恒表示。

甲醇期价的连续暴涨，亦带热中国股市“甲醇概念股”，主要甲醇生产商--远兴能源(000683.SZ)周一收盘大涨8.18%，近五个交易日累计涨幅接近25%。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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