金融风险诱发铜价雪崩 中国基金助跌引关注

路透北京1月16日 - 和原油、铁矿石相比，“铜博士”在2014年的表现可以说相对坚挺；但进入2015年仅半个月，铜价便惊现跳水行情，让铜价在短短一周就触及五年半新低，点燃铜市做空热情，亦充分体现了铜甚为广泛的“金融属性”。

除了基本面供应增加、需求放缓外，国际油价暴跌、美元走强以及希腊可能退出欧元区等金融风险，均是本轮铜价雪崩的诱发因素，令做空头寸不断堆积，最终跌破6,000美元的重要关口，导致期权行权、保值盘被迫平仓，加上投机力量的冲击促成此次大跌行情。

值得关注的是，国内日益强悍的对冲基金的快速操作被认为是本轮铜价跳水的推手之一。

“单靠国内私募难有这么大的能力。就像蝴蝶效应，一个有效的触动就会爆发一个地震，估计在国内起到至关重要的作用。...是的，铜是世界玩家的工具，光中国力量很难。”富宝铜分析师雷连华指出。

金瑞期货金属研究员叶羽钢认为，原油暴跌对铜价的打压作用也不小，一方面加剧了大宗商品的悲观情绪，另一方面亦令铜成本下降明显，推动铜价格中枢明显下移。

中金大宗商品研究员马凯也强调，这一轮抛售与有色金属板块成本下移有关，历史上铜价，铝价与原油价格有较强的相关性，首先其是作为开采成本中组成的重要因素，而边际成本的位置作为近乎垄断竞争市场的有色金属市场定价尤为重要。

“石油价格在过去的六个月中下跌超过50%，在大宗商品开采成本中，能源成本占金属开采成本(C1 COST)大约20%-35%，也就是说在过去的六个月间，供给曲线朝下平移了大约10%-15%，”他指出。

铜价走势经常被视作反映全球工业需求状况的重要指标，亦是衡量中国经济健康状况的指标。跌至五年半低位的铜价亦反映了投资者对全球经济的预估水平，尤其是反映了对中国经济增长前景的忧虑，毕竟中国是全球原材料消费的第一大国，亦是领先的铜进口国。

不过，业内人士普遍认为，按照目前的铜价水平，继续下挫的可能性已经很小，除非全球经济或者中国经济大幅恶化，本轮铜价暴跌已经释放了阶段性的下跌风险，可以预见，2015年的铜价平均水平将高于目前的铜价。

在雷连华看来，未来铜价将继续去金融化，从现在开始铜价是个筑底的过程，跌幅取决于金融风险预期是否真的兑现，而从成本和需求预期上看，LME铜在5,000-5,200美元区间止跌的可能性很大。

上海中期金属分析师方俊锋指出，铜价中线偏空格局难改，但经过大幅下挫后或迎来技术性反弹需求，建议空单轻仓持有。

沪铜主力合约SCFcv1本周前四天连续暴挫，周内最高跌逾一成报每吨39,820元人民币，为2009年7月30日以来最低点，周五略有回升报收每吨41,040元。

而伦铜LME三个月期铜CMCU3本周前三天亦连续下跌，最低跌至5,353美元，为2009年7月以来最低；截至周三，铜价1月累计跌幅超过13%。

**中国私募助跌**

中国私募对冲基金被认为是本轮铜价跳水，尤其是国内铜价下跌的重要推手。交易人士指出，中国期货市场的私募基金实力渐强，动辄上百亿元人民币的资金，在铜价下跌过程中，这些私募对冲力量趁势加剧了市场下跌，不仅是国内铜价，亦包括国际铜价。

由于国内对冲基金规模大，国内外市场同时操作，跟国外对冲基金主要做趋势不同，国内对冲基金的短期投机性更强，这意味着市场上有大规模的资金大进大出，一定会加剧市场的短期波动，对胃纳相对小的国内市场而言打击更强。

“我们的（国内对冲基金）比较凶悍，所以会造成暴跌、暴涨这种情况，”上海一资深期货交易人士指出，这种暴跌暴涨的期市行情以后出现的频率会更高。

另有交易员指出，2014年3月的一轮突然下跌亦是中国国内对冲基金的快速操作引发的，这表明大宗商品价格不仅受到全球最大原材料消费国中国的影响，还日益受到中国国内私募基金的影响。

从这个角度而言，全球金属价格的定价趋势正转向亚洲，转向中国。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五公布，该行账户原油投资产品在本周实现236.6万桶单日交易量，创造日交易量新高。

--中国国家能源局周五称，2014年全社会用电量55,233亿千瓦时 同比增3.8%，较1-11月3.7%的增速略有加快。

--中国国土资源部称，据初步统计2014年中国石油产量2.1亿吨，同比增长0.7%，连续五年保持在2亿吨以上，同年天然气产量1,329亿立方米，同比增长10.7%。

--中国国家发改委周一发布通知，自周二（13日）起，汽、柴油供应价格每吨分别降低180元人民币和230元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6,595元和5,640元。这也是中国去年下半年以来连续第11次调降成品油价。

--中国银监会周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

--中国中央财经领导小组办公室副主任韩俊透露，中国农产品目标价格的政策还是继续搞好大豆、棉花的试点，今年没有扩大目标价格制度试点的计划，但政策会更有弹性，以防止农产品价格大起大落。（完）

(审校 张喜良)

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