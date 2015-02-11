预计十种有色金属生产、消费和投资增速将进一步放缓--工信部

路透北京2月11日 - 中国工业和信息化部周三称，预计今年十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。

刊登在工信部网站的新闻稿称，2015年有色行业管理工作重点是研究起草“十三五”行业发展规划、化解电解铝产能过剩，并改善稀有金属管理，调整稀有金属指令性生产计划下达方式，探索下达仲钨酸铵冶炼生产指标；研究推动钨、钼资源税改革。

“新《环保法》的实施以及资源、环境、人工等要素成本的提高迫使有色金属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变。”新闻稿称。与此同时，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施，也为行业发展提供了新的增长动力。

新闻稿并指出，目前行业产能过剩压力仍大，现有3,500万吨电解铝产能中应淘汰的落后产能已不多，同时其它品种冶炼产能及中低档加工产能过剩也比较严重；而企业成本压力不断增加，银行对企业信贷普遍收紧，企业转而向影子银行获得高息贷款。

数据显示，2014年中国十种有色金属产量保持平稳增长，同比增长7.2%至4,417万吨，增速回落2.7个百分点。其中，精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为796万吨、2,438万吨、422万吨、583万吨，分别同比增长13.8%、7.7%、-5.5%、7%，原铝增幅回落2个百分点。铜材和铝材产量分别为1,784万吨和4,846万吨，分别增长13.3%和18.6%，增幅分别回落11.7个和5.4个百分点。（完）

更多细节，请点选中国工业和信息化部网站：here

(发稿 李铮；审校 倪蔚丹/杨淑祯)

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